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俄退出波羅的海國家理事會 與西方對立再添一例

2022/5/17 22:01
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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯因為攻打烏克蘭，與西方關係緊張愈演愈烈，今天又宣布退出波羅的海國家理事會（Council of the Baltic Sea States，CBSS）。

法新社報導，波羅的海國家理事會是一個區域合作政治論壇，集結德國、芬蘭、挪威等11個成員國以及歐洲聯盟（EU）。

俄羅斯外交部表示，波羅的海國家理事會已成為「反俄羅斯政策的工具」，且「日益陷入反俄情緒和謊言泥沼」。

聲明還說：「我方認為，我國若繼續參加波羅的海國家理事會，並不得宜也適得其反。」

莫斯科並指出，波羅的海國家理事會預定本月25日在俄羅斯缺席下於挪威召開會議，它指控這個組織竊取俄國貢獻的預算。

俄羅斯外交部又說，儘管俄國退出波羅的海國家理事會，但仍會留在波羅的海地區。「試圖將我國逐出波羅的海，注定會失敗。」

此外，俄羅斯外交部今天宣布驅逐2名芬蘭駐俄大使館職員，以回應赫爾辛基先前採取的類似行動。

俄羅斯外交部在聲明中表示，已召見芬蘭駐莫斯科大使，對於2名俄國外交官4月遭芬蘭驅逐出境表達「強烈抗議」。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110517

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