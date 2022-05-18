戰爭導致商品價格飆漲 巴西自俄國進口金額大增

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（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）俄烏戰爭爆發以來，巴西向俄羅斯購買的商品價格上漲，加上為確保國內市場供應無虞，提前從俄國進口化肥，導致巴西自俄羅斯進口金額大幅增加。

巴西新聞網站UOL記者查德（Jamil Chad）撰寫專欄指出，在嚴厲制裁下，俄羅斯與西方主要市場貿易中斷，但大宗商品和能源價格暴漲使俄羅斯出口收入成倍增長。今年1月至3月間，俄羅斯對歐元地區出口達630億歐元，較去年同期成長超過104%。

巴西衛生部數據指出，2月巴西從俄羅斯進口的金額為4.85億美元，3月增至5.65億美元，4月更躍升至8.04億美元，創下6年來雙邊貿易最高進口額。

俄羅斯化肥占巴西市場所需的20%，尤其對大豆生產具有戰略意義。

巴西外交部消息人士指出，儘管與美國政府達成諒解，俄羅斯化肥不會被列入制裁產品清單，進口仍有困難，因為金融機構拒絕為此類交易提供信貸或提高價格，波羅的海國家主要港口也已經禁止俄羅斯海運，致使交易變得更貴。

俄烏戰爭爆發以來，雖然巴西對俄羅斯進口產品支付更高價格，但對俄羅斯出口卻急遽下降，2月巴西對俄羅斯出口2.5億美元，農業部門占絕大多數；3月出口額降至1.72億美元；4月只有9100萬美元，是6年來最表現最差的幾個月。

巴西對俄羅斯出口遭遇的主要問題之一是沒有巴西公司從事海運，所以巴西產品只能依賴不想受到制裁影響的國際貨運公司。

專門出口俄羅斯的水果貿易公司SL Trading老闆利馬（João Santos Lima）指出，現在幾乎不可能供應巴西產品。雖然巴西沒有對俄羅斯採取制裁措施，但因為沒有自己的海運公司，許多部門都無法交易。

利馬說，2月至4月的出口量已經下降，如果戰爭繼續，未來幾個月的損失可能更加慘重。

因此，巴西在不同國際機構堅稱影響農業的制裁可能產生全球性衝擊，重新開啟關於世界糧食危機的討論，例如巴西外交部在世界貿易組織（WTO）提出建立食品和肥料走廊的建議。（編輯：林憬屏）1110518