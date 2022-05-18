柬埔寨邀拜登11月到訪 恐與俄國狹路相逢添變數

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（中央社記者陳家倫河內18日專電）柬埔寨總理洪森表示，他已邀請美國總統拜登出席11月在金邊舉行的東協-美國高峰會。但分析認為，11月的國際會議多，加上去金邊可能遇到俄國官員，為拜登的出席增添變數。

高棉時報（Khmer Times）報導，美國與東南亞國家協會（ASEAN）特別峰會12日、13日在華府舉行，洪森（Hun Sen）17日表示，他藉機邀請拜登（Joe Biden）出席11月在金邊（Phnom Penh）舉行的第10屆東協-美國高峰會（ASEAN-U.S. Summit），但拜登會不會來是另外一回事。

洪森並形容美國與東協特別峰會的成果是「歷史性的」。「今年是美國與東協建立關係45周年，值此之際舉行特別峰會時機正好，會議成果豐碩，同意加強東協與美國的夥伴關係。」

柬埔寨今年擔任東協輪值主席國，東南亞國家協會高峰會（ASEAN Summit）和系列會議11月11日至13日將在金邊召開。此外，第10屆東協-美國高峰會也計劃於11月在柬埔寨舉行實體會議。

報導表示，美國與東協特別峰會落幕後，東協與美國已承諾將雙邊關係自「戰略夥伴」提升為「全面戰略夥伴」，並計劃在11月的東協-美國高峰會升級。

柬埔寨合作與和平研究所執行長波索提拉（Pou Sothirak）說，拜登會不會出席在金邊舉行的東協-美國高峰會很難講。「我希望他有時間能來，問題是11月還有印尼的20國集團（G20）峰會以及泰國的亞太經濟合作會議（APEC）。」

波索提拉認為，這些會議都很重要，拜登的行程可能很緊湊，「如果拜登有空當然會來（金邊）」，因為東協與美國的氣氛很好，雙方都有意願將東協與美國的關係升級為「全面戰略夥伴」。

波索提拉表示，然而11月的東協-美國高峰會外還會舉行東亞峰會（East Asia Summit），由於美國與俄羅斯都會參與東亞峰會，這將左右拜登是否到訪金邊。

他說：「美國對俄國在烏克蘭的行動做出強烈反應，美國不想在任何國際活動中看到俄國，尤其是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。」（編輯：黃自強）1110518