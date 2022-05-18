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芬蘭瑞典申請加入北約 土耳其指責窩藏恐怖分子

2022/5/18 21:30（5/18 21:45 更新）
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（中央社安卡拉18日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段威脅阻止芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），他今天敦促北約成員國「尊重」安卡拉對這兩國的顧慮。土耳其指責兩國窩藏恐怖分子。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在國會告訴所屬政黨的議員說：「我們對北約盟邦的唯一期望是…首先要理解我們的感受，接著是尊重，最終能支持。」

芬蘭和瑞典今天聯合申請加入北約，因為俄羅斯入侵烏克蘭，迫使兩國對歐洲安全進行重大的重新評估。

艾爾段指控瑞典庇護非法的庫德工人黨（PKK）成員。這個團體被土耳其及西方盟邦認定為恐怖組織。

他說：「我們要求他們引渡30名恐怖分子，但他們拒絕。」

「你們不把恐怖分子送回給我們，然後要求我們支持你們加入北約…我們不能說『好』，然後讓這個安全組織缺乏安全。」

因土耳其入侵敘利亞，瑞典從2019年向土耳其實施武器禁運。

艾爾段說：「我們對保護我們的邊境免受恐怖組織的攻擊很敏感。」他呼籲北約盟邦支持土耳其「合法」的敘利亞行動，或者至少不要擋住他們的路。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110518

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