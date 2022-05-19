拜登將會晤芬蘭和瑞典領導人 討論申請入北約

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登今天將會見瑞典和芬蘭領導人，瑞、芬兩國有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，已揚棄長期以來的中立，轉而申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

路透社報導，拜登就職後首次動身訪問亞洲數小時前，將在白宮與瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）和芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）面談瑞、芬兩國申請加入北約一事。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）說：「這是歷史性事件，是歐洲安全的分水嶺。兩個長久保持中立傳統的國家，將加入世界上最強大的防務聯盟。」

拜登將團結歐洲反對俄羅斯入侵烏克蘭，當做首要任務。土耳其對芬蘭和瑞典申請加入北約則提出質疑，要求瑞典停止支持被土國視為恐怖組織的庫德工人黨（PKK），並要求瑞典和芬蘭解除對土耳其的某些武器出售禁令。

蘇利文昨天向記者表示，美國官員有把握，土耳其憂心之事可以得到解決。新成員國欲入會，須獲得北約全體30個成員國同意。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110519