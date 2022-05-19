發現父親數十年前存摺 智利男盼能成百萬富翁

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（中央社聖地牙哥19日綜合外電報導）智利男子伊諾霍薩的父親在1960和1970年代努力存錢想買房，成功存到近14萬披索，如今計入利息和通膨，這筆錢估計價值超過10億披索，相當於近120萬美元（新台幣3567萬元）。

在伊諾霍薩（Exequiel Hinojosa）的父親去世後，這本存摺一直放在盒子裡幾十年，有天伊諾霍薩整理父親遺物時找到這本存摺。

為確認存摺效力，官司一路打到了最高法院，讓智利政府和伊諾霍薩極為頭痛。

伊諾霍薩說，「那筆錢是我們家的，我父親相當努力工作才存下了這筆錢」；並說，在他們找到存摺之前，一家人甚至不知道有這本存摺。

他說：「我從沒想到，這個過程會變成一種對國家的訴訟。」

許多法院已做出對伊諾霍薩有利的判決，但智利政府每一次都提出上訴。現在，終審法院將決定這本百萬美元存摺的命運。

伊諾霍薩說：「如果司法系統、最高法院和上訴法院都作出對我有利的判決，那麼剩下要解決的問題就是支付該付的款項，僅此而已。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110519