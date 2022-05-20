爆料稱多年前對空服員露下體 馬斯克否認

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（中央社奧克蘭19日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人暨執行長馬斯克（Elon Musk）今晚在推特發文，否認新聞爆出他2016年曾在搭乘私人飛機時性騷擾空服員，稱那「完全不是事實」。

美國新聞網站「財經內幕」（Business Insider）稍早報導稱，馬斯克的太空探索科技公司（SpaceX）2018年曾支付25萬美元（約新台幣740萬元）替他擺平這起性騷擾指控。那位私人飛機空服員指控馬斯克，對她暴露勃起下體。

報導引述一名聲稱為當事人朋友的未具名人士。根據報導，這名友人提供了一段聲明，內容涉及私下和解的過程。

馬斯克在推特發文稱：「我要對這個騙子提出挑戰，這個騙子聲稱他們的朋友看到我『暴露』－只要描述一件事，任何一件（我身上）不為公眾所知的事情（傷疤，紋身…）。她不可能做到，因為這件事從未發生過。」

路透社無法立即驗證Business Insider報導的真實性，馬斯克和SpaceX也不願為報導或馬斯克的推文置評。

Business Insider報導稱，這名空服員是與SpaceX商務機隊簽約的機組成員，根據訪談與文件內容，她指控馬斯克對她暴露勃起的下體，未經同意撫摸她的腿，還提議要替她買一匹馬，以交換色情按摩服務。

空服員還對友人稱，在她拿到這份工作後，就被鼓勵考取按摩師執照，這樣她就可以替馬斯克按摩。她告訴友人，正是在馬斯克的灣流G650噴射機（Gulfstream G650）飛往倫敦途中，進行一次這樣的按摩服務時，馬斯克對她性騷擾。

Business Insider聯繫馬斯克要求評論，他電郵回覆要求更多時間回應，因為這個故事有更多內情。

他還稱這則故事背後有政治動機，「如果我有性騷擾的傾向，不太可能是30年職業生涯中第一次曝光吧」。

Business Insider稱，這名空服員認為由於她拒絕馬斯克的提議，讓她喪失了在SpaceX工作的機會，因此於2018年聘請律師提告。

報導稱，SpaceX和空服員達成庭外和解，並簽下保密協議，讓她不能對外透露此事。報導未披露空服員或她的友人的姓名。

馬斯克昨天曾在推特表示，他過去曾投給民主黨，但他從今起將改投共和黨。他還預言「針對我的骯髒詭計將會接踵展開」。

馬斯克今晚發布的第一則推文說：「針對我的攻擊應該從政治角度來看－這是他們標準的（卑鄙）劇本－但沒有什麼能阻止我為美好的未來，和你們的言論自由而戰。」

馬斯克在最初的推文並沒有提及性騷擾報導。

他之後再發推文稱：「然後，鄭重聲明，那些荒謬指控完全不是事實。」

馬斯克也推文說，那篇報導的意圖是要干擾他收購推特。

路透社無法立即取得Business Insider回應。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110520