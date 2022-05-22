高餐大與多倫多台商會簽MOU 助台灣人才進軍加拿大

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國立高雄餐飲大學校長陳敦基（中）和大學一級主管出席與多倫多台商會簽署合作備忘錄簽約儀式。（多倫多台商會提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 111年5月22日

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（中央社記者胡玉立多倫多21日專電）為深化台加國際產學合作交流，國立高雄餐飲大學校長陳敦基與多倫多台商會長蔡曉萍17日透過視訊簽署國際商務合作備忘錄（MOU），盼協助台灣餐旅人才進入加拿大餐旅業。

MOU簽署儀式在駐多倫多辦事處長陳錦玲見證下完成。雙方期盼結合台灣學術研發技術優勢與加拿大台商在地人際關係網絡，精進產業人才專業知能，建立引介台灣餐旅人才進軍加拿大餐旅業的合作平台。

陳敦基表示，國立高雄餐旅大學在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前每年有1/3以上的學生赴海外實習參訪，且人數逐年增加，校方非常重視與國際交流及締結姊妹校；高餐大已與加拿大漢博學院（Humber College）締結姊妹校並推動交換學生計畫。

陳敦基期待透過多倫多台商會的合作平台，與加拿大更多大學交流；他也對未來與多倫多台商會合作開辦線上課程、推動兩地合作發展，充滿信心。

陳錦玲致詞表示，高餐大是台灣培育餐旅人才的重要搖籃，也是國內及國際餐旅企業的關鍵夥伴；透過這次簽約合作，將為高餐大青年學子提供理想的實習機會，讓學生在加拿大運用所學，透過實作來精進專業知能。

陳錦玲說，多倫多業界將可引進更多有關台灣餐飲管理創新的理念及技術，提升多倫多地區僑商在產業界的競爭力，促進台加雙邊餐飲技能及人才交流；她也期待未來兩國間進一步擴大大學院校及餐旅教育合作。

促成本次簽約的多倫多台商會輔導長徐弘益表示，這項MOU簽署，代表「雙贏合作的開始」；多倫多台商會準備迎接30週年，很榮幸有機會與高餐大簽訂合作意向書，引進台灣優質餐旅專業人才至加拿大。

徐弘益說，尤其在疫情後，加拿大就業巿場正面臨餐飲專業人才短缺問題，透過此MOU平台合作，將為雙方帶來互助互利的夥伴關係。

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雙方合作備忘錄簽署後，將積極落實合作模式，共同培育產業所需人才。多倫多台商會將提供高餐大學生至加拿大實習的單位推薦及實習機會、協助辦理赴加簽證及住宿安置。

高餐大將為多倫多地區餐飲業者規劃餐廳經營系列課程，包括後疫情時代餐廳營運管理的發展趨勢、菜單規劃實務、餐廳科技應用模式、智慧型點餐POS發展（Point of Sale）、數位行銷管理及決策分析、非接觸性餐飲及高品質用餐體驗服務模式、餐廳人才培訓變革、經營問題發掘與改善等產業技術升級課程，今年下半年可望開課。（編輯：郭中翰）1110522