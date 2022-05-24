日本試辦外國觀光客入境 首批7人抵成田機場

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（中央社東京24日綜合外電報導）日本政府從疫情爆發發嚴格管控邊境，最近決定分階段重新開放外國觀光客入境，並從這個月先行試辦小型團，首批來自美國兩地共7名觀光客，已於今天下午抵達東京近郊成田機場。

日本富士新聞網報導，試辦小型團首批成員共7人，分別來自美國夏威夷與洛杉磯；7人此行行程都是8天7夜，分屬兩團，準備前往長野縣與岐阜縣等地觀光。

同樣是試辦團，包括這次首批團客在內，接下來總計會有美國、澳洲、新加坡及泰國約50名觀光客入境，分屬15個小型團、每團人數都不超過4人。

日本觀光廳將制訂彙整包括旅客能否遵守境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規範、發現有旅客染疫時如何因應等指引，持續推動開放外國觀光客入境。

讀賣新聞報導，參加試辦團的觀光客必須完成3劑疫苗接種，也必須投保民間醫療保險，並且由日本旅行社領隊陪同，徹底做好團員的行動管理及確認身體狀況。

這些觀光客在入境時必須提出切結書，承諾願意遵守包括戴口罩等在日本的一般防疫對策。

日本政府正在檢討6月重新開放外國觀光客入境，初期將先同意當地疫情風險低的國家或地區人士入境，目前僅限有領隊陪同的團客，但接下來將協調分階段繼續開放。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110524