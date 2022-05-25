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俄國簡化核發烏南居民護照程序 基輔批侵犯主權

2022/5/25 23:58
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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天簽署命令，簡化烏克蘭南部札波羅熱、刻松兩州居民取得俄羅斯護照的程序。基輔當局立即指控此舉違反國際法，是侵犯主權的犯罪行為。

烏克蘭外交部發布聲明說：「如此非法核發護照是公然侵犯烏克蘭主權和領土完整，也違反國際人道法的規範和原則。」

烏克蘭南部刻松州（Kherson）目前受俄軍占領、東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）則部分遭莫斯科控制。

莫斯科當局和當地親俄官員早已預告，兩地可能成為俄羅斯一部分。

俄羅斯2019年也曾公告對烏東分離地區自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）居民給予相同的快速流程待遇。

申請人無需曾居住俄羅斯，不必提供足夠的財力證明或通過俄語檢定。

頓內茨克和盧甘斯克有數十萬居民已經取得俄羅斯護照。

刻松有關當局23日以俄羅斯盧布為烏克蘭幣荷林夫納（hryvnia）之外的官方貨幣。莫斯科任命的札波羅熱部分地區官員19日也宣布了相同措施。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110525

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