俄羅斯央行降息 下調300個基點至11%

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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯央行今天召開緊急會議後，將主要利率下調300個基點來到11%，以試圖穩定盧布幣值。儘管俄國和烏克蘭戰事正進行中，盧布匯率依然飆升。

法新社報導，俄羅斯央行將主要利率從14%調降至11%，聲稱俄國經濟的外部狀況仍然「具有挑戰性，相當程度限制了經濟活動」。

俄羅斯央行今天發表聲明說：「金融穩定風險有所下降，使部分資本管制措施得以放寬。」

路透社報導，俄羅斯央行沒有提到2022年俄國通貨膨脹率預測，先前預測為18%至23%間；只表示，通膨率將於2023年放緩到5%至7%間，然後在2024年達到4%目標。

下一次俄國央行利率會議預定6月10日召開。

因應俄軍2月24日進攻烏克蘭，央行曾緊急調升利率至20%，數週後的4月將利率調降為14%，如今又召開這次特別會議，再度宣布降息。

俄羅斯央行從今年2月以來，已累計降息900個基點。央行表示：「不排除在即將舉行的會議上繼續降息」。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110526