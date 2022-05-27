美銀：若經濟惡化通膨降 Fed可能9月暫緩緊縮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國銀行（BofA）策略師今天表示，如果經濟惡化和通膨率下降，美國聯邦準備理事會（Fed）可能會在9月暫停緊縮貨幣政策。昨天聯準會公布了5月政策會議紀錄。

路透社報導，在5月3日至4日的政策會議上，聯準會所有決策者都同意將利率上調0.5個百分點，以對抗居高不下的通膨。大多數與會者表示，6月和7月再以此幅度升息可能是合適的。

但會議紀錄也顯示，聯準會正在努力解決如何在不導致經濟衰退或失業率大幅升高的情況下降低通膨。數名與會者表示，這項任務深具挑戰性。

美銀策略師在報告中表示，如果金融狀況惡化，聯準會可能會在9月暫停緊縮政策，將基準隔夜利率維持在 1.75%至2%區間內。

他們說：「我們最近看到聯準會的溝通方式出現微妙但顯著的變化，有鑑於總經環境具挑戰性、金融條件收緊以及通膨可能走軟，部分聯準會官員建議今年稍晚達到2%時，可選擇放緩或暫停升息。」

美國海曼資本管理公司（Hayman Capital Management, L.P.）投資長巴斯（Kyle Bass）接受財經媒體CNBC訪問時表示，雖然聯準會對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的「下意識」反應「可以說是必要的」，但他們正在為該如何收回多投放的40%流動性而苦惱。

此外，據報導，由於「10年來的糟糕政策」，經濟降溫的同時會看到食品和能源價格上漲。巴斯認為年底或明年初會出現輕微的經濟衰退。

巴斯認為，聯準會最終會遭遇停滯性通膨，因此將不得不降息。他認為聯準會在暫停和逆轉貨幣政策之前，本次升息循環幅度不會超過200個基點太多。

他談到昨天的會議紀錄時指出，聯準會人員仍預測 2022年美國經濟會成長2.8%，這意味著在美國第一季國內生產毛額（GDP）數據為負數之後，成長率需要達到4%才能實現目標。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110527