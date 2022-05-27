韓國地方選舉事前投票率首日逾1成 執政黨盼掌優勢

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韓國27、28日舉行第8屆地方議員與地方政府各級主管選舉及國會議員補選事前投票，圖為首爾市內投票所。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年5月27日

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國今天起舉行為期兩天的第8屆地方議員與地方政府各級主管選舉及國會議員補選事前投票，首日投票率達10.18%，執政黨國民力量在事前投票就全力動員，希望在這次地方選舉中徹底完成政權交替。

根據韓國中央選舉管理委員會統計，參與事前投票人數在今天上午11時就突破150萬人，投票率近4%，超越2014年地方選舉事前投票同時間的1.74%及2018年地方選舉的2.92%，預期可超越4年前大選事前投票率。

截至今天投票截止的下午6時止，事前投票率達到10.16%，相當已有超過450萬人完成投票，高於4年前上一次地方選舉事前投票首日的8.77%，但低於今年3月總統大選的17.57%。

執政黨國民力量這次全力呼籲支持者積極利用事前投票，韓聯社報導，國民力量院內代表今天指出，「任何事都要預先準備因應，投票也一樣」，強調事前投票比正式投票更重要；國民力量議員崔炯斗也在廣播節目受訪時呼籲「國民力量支持者或希望換掉市長、郡守、市議員的選民盡快參與事前投票」。

國民力量所屬國會議員預計都將在事前投票時完成投票，總統尹錫悅今天中午也與夫人金建希（前譯金建熙）前往總統辦公室附近的投票所排隊投票，國民力量黨主席則規劃在事前投票第2天進行投票。

國民力量也就共同民主黨籍前總統文在寅卸任前急速推動通過的削減檢察官偵查權法案集中火力，敦促選民透過選票，就共同民主黨強行通過法案的做法展現民意。

在選前因「世代交替」議題產生內鬨的最大在野黨共同民主黨也不甘示弱，信心喊話「投票就贏了」。

以今天各地投票狀況來看，一般被視為進步派票倉的全羅南道投票率17.26%最高，偏向保守派的大邱地區投票率7.02%最低。

這次事前投票在27日至28日於全國3551個投票所進行，選民在兩天凌晨6時至下午６時可至任何一處投票所投票，確診隔離者則在28日下午6時30分至8時間可前往指定投票所投票。6月1日正式投票日當天投票結束後將進行開票。（編輯：黃自強）1110527