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糧食危機陰影籠罩 俄計劃提高下產季穀物出口量

2022/5/27 19:22
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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）莫斯科對烏克蘭發動軍事行動加劇全球糧食危機，俄羅斯當局今天表示，正計劃在下一產季提高穀物出口量。

法新社報導，俄羅斯的軍事行動，以及各國對俄羅斯實施制裁，打亂了全球穀物、小麥與其他大宗商品供應鏈。

光是俄羅斯與烏克蘭，就占全球小麥供應量的30%。

俄羅斯農業部長帕特魯舍夫（Dmitry Patrushev）在一場俄國穀物論壇上表示：「目前這個（2021-2022）產季，我們已經出口超過3500萬噸穀物，包括2850萬噸的小麥。」他並表示，在6月30日現行產季結束之前，出口量將突破3700萬噸。

帕特魯舍夫還說，「在接下來（於2022年7月1日開始）的產季，我們預估穀物出口量可能達到5000萬噸」。

西方指控克里姆林宮在侵略烏克蘭期間，利用糧食商品作為武器，並從掌控的土地上偷走了烏克蘭的穀物。

俄國否認所有指控，表示會在烏克蘭建立出口走廊，並稱如果國際解除對莫斯科制裁，就會協助避免全球爆發糧食危機。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110527

延伸閱讀
蒲亭：西方若解除制裁 俄國將協助解決糧食危機
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