拜登期許海軍官校畢業生 確保南海航行自由

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（中央社馬里蘭州安納波利斯27日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，俄羅斯總統蒲亭藉由入侵烏克蘭以分裂歐洲的企圖適得其反，並告訴美國海軍軍官學校畢業生，他們的任務將是確保南海航行自由。

路透社報導，拜登出席馬里蘭州安納波利斯（Annapolis）海軍官校畢業典禮，他告訴1200名畢業生，他們是在全球挑戰眾多的時期進入軍隊服役，將負起「為不確定世局維持穩定」的責任。

他說：「我們將寄望各位，確保美國人民的安全。」

參與形成多國聯盟以反對俄國入侵烏克蘭的拜登，在談到蒲亭（Vladimir Putin）時措辭嚴厲，並表示，蒲亭分裂北大西洋公約組織（NATO）各盟國的企圖已失敗。

拜登說：「他不僅企圖攻占烏克蘭，也企圖抹滅烏克蘭人民的文化和認同。攻擊學校、托兒所、醫院和博物館是為了消滅文化，別無其他目的。」

拜登說，蒲亭企圖將歐洲「芬蘭化」，但「反而使整個歐洲北約化」，這指的是原本中立的國家芬蘭和瑞典計劃加入北約。

拜登剛從為期一週的亞洲行返國，他指出，印度－太平洋海上戰區將成為美國應對當地天災和人道災難的「前沿」。

他說：「你們將捍衛國際行事規則，為印太地區自由開放的前途提供保障，確保南海及其他海域的航行自由，並確使海上航道維持開放和安全。」

拜登並說：「長期以來的這些海洋基本法則，是全球經濟和全球穩定的基石，你們將協助團結我們在歐洲和印太地區的盟邦。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110528