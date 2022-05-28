越南航空連虧9季 國際市場冰凍又遇油價上漲

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越南航空已經連續9季虧損，越航表示，儘管國內航空市場復甦相對較快，但是國際航空市場在2022年第一季幾乎是冰凍，而2月24日爆發的俄烏衝突還在持續中，導致國際油價大幅上漲。中央社記者陳家倫胡志明市攝 111年5月28日

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（中央社金邊28日專電）COVID-19疫情重創航空業，越南航空（Vietnam Airlines）今年第一季依然處於虧損狀態，至今已「連9虧」。越航表示，儘管國內市場復甦，但國際市場仍冰凍，還要面對國際油價上漲的壓力。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，越南航空第一季合併財務報表指出，儘管今年前3個月營收飆升至2年高點，仍虧損將近1億1300萬美元。

報導表示，自2020年第2季開始，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始加劇，越南的航空業受到重擊。儘管越南航空今年第一季營收達5億美元、年增55%，創下自2020年第2季以來新高，仍無法轉虧為盈。

越南航空表示，亮眼的營收表現依然不足以彌補成本，越航已連續9季虧損。

報導指出，越航第一季的業績表現已讓公司的累計虧損達到約10.5億美元，比註冊資本額還高出約1億美元。

越南航空表示，這樣的情況反映COVID-19疫情對航空業的長期嚴重影響。儘管國內航空市場復甦相對較快，但是國際航空市場在2022年第一季幾乎是冰凍，而2月24日爆發的俄烏衝突還在持續中，導致國際油價大幅上漲。（編輯：黃自強）1110528