當年摸總統頭 歐巴馬恭喜大膽男孩高中畢業[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

前美國總統歐巴馬（右）27日在Instagram發布影片，憶及2009年在白宮與5歲男孩費拉德菲亞見面時被摸頭的過程，並透過視訊恭喜費拉德菲亞高中畢業。（圖取自instagram.com/barackobama）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國男孩費拉德菲亞（Jacob Philadelphia）2009年在白宮與時任總統歐巴馬見面時，大膽摸了總統的頭一舉成名。歐巴馬今天透過Instagram恭喜他高中畢業。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，費拉德菲亞是時任美國國家安全會議（National Security Council）職員卡爾頓．費拉德菲亞（Carlton Philadelphia）的兒子，當時年僅5歲。他參觀橢圓形辦公室（Oval Office）時見到歐巴馬，問道：「你的頭髮跟我的一樣嗎？」

歐巴馬於是彎下腰來，告訴男孩可以摸一摸。歐巴馬回憶道，費拉德菲亞摸了之後說，「嗯，感覺和我的差不多」。

那一幕被白宮攝影師蘇薩（Pete Souza）記錄下來，照片命名為「和我一樣的頭髮」（Hair Like Mine）。

當年的小男孩費拉德菲亞如今已是一名青少年，即將從烏干達國際學校（International School of Uganda）畢業，在畢業典禮之前，歐巴馬透過Zoom與他聯繫。

費拉德菲亞告訴歐巴馬，他計劃就讀曼菲斯大學（University of Memphis），主修政治學。他的父親卡爾頓之後加入了美國國務院。

歐巴馬在視訊中說：「我認為那趟白宮之旅有啟發到你，我希望有。」費拉德菲亞回答：「沒錯，確實如此。」

歐巴馬在Instagram發布的影片中，也回憶2009年拍下的珍貴畫面。那張照片在他的任期內，懸掛在白宮西廂辦公室很多年。

歐巴馬說：「我認為，那張照片展現了我競選總統最初的願望之一。」

「我還記得我告訴（妻子）蜜雪兒（Michelle）和一些員工，你們知道嗎，我認為如果我勝選了，在我就職的那一天，那些年輕人，尤其是非裔美國人、有色人種、邊緣人、沒有歸屬感的人，他們能夠對自己另眼相待。因為他們見到一個看起來跟他們很像的人進駐了橢圓形辦公室。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

費拉德菲亞也談論起他記憶中的那一天。「我小時候，只認為總統就是我爸的老闆。我不知道他是多麼有權力的人。我那時有點害羞，我大概還記得摸了他的頭髮，還有他往下看著我。那是我生命中蠻重要的一天。」

他表示：「看到政府裡有一個代表性人物非常棒，因為如果我看到另一個黑人位居高層，位居頂峰，那麼我會想追隨那個領導。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110528