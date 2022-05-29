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奈及利亞教堂發放食物發生踩踏事件 釀逾30死

2022/5/29 14:52
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（中央社奈及利亞首都阿布加28日綜合外電報導）非洲國家奈及利亞南部哈考特港一座教堂今天發生踩踏事件，造成30多人喪生。教堂當時正舉辦年度慈善活動準備發放食物，眾多民眾在推擠之下發生不幸。

警方與目擊者表示，事發地點在河州（Rivers State）港市哈考特（Harcourt），當時民眾正瘋狂湧入活動現場；踩踏事故發生後，鞋子和拖鞋散落一地。

河州警方表示，教堂當時正在為當地貧民發放食物和禮物，現場情況突然失控。

警方在聲明中說，「不幸地，群眾變得喧囂噪動而不受控制，主辦單位想方設法要讓群眾恢復理智，但徒勞無功。有31人在這起事件中喪生。」

社群媒體上發布並經法新社核實的照片顯示，哈考特市軍醫院外面，家屬們一面哭泣，一面照顧傷患，其中有許多是孩童。

目擊者描述，事發時，人群瘋狂從狹窄的大門湧入，引發這起踩踏事件。

警方表示，正展開犯罪調查。

近幾年來，奈及利亞發生多起有關食物發放的踩踏悲劇，包括去年在北部波諾州（Borno State）一個援助機構的糧食計畫也發生踩踏事件，有7名婦女被踩死。

奈及利亞是非洲人口最多的國家，也是非洲最大的石油生產國，哈考特港則為奈及利亞主要的石油轉運樞紐。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110529

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