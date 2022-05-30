柬埔寨台協張南蘋任會長 續強化與當地社團關係

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在駐胡志明市辦事處處長鍾文正（右2）、亞洲台灣商會聯合總會輔導總會長劉樹添（左2）見證下，柬埔寨台商協會新任會長張南蘋（右1）從第13屆會長王美蕙（左1）的手中接下印信。中央社金邊傳真 111年5月30日

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（中央社金邊30日專電）柬埔寨台商協會29日舉行第13、14屆會長交接典禮，新任會長張南蘋表示，盼上任後能繼續加強柬埔寨台協與柬國華人、社團之間的關係，並培育年輕一代台商，善盡經驗傳承和共創商機。

柬埔寨台商協會29日晚間在首都金邊市舉行第13、14屆會長交接典禮，並慶祝柬埔寨台協26週年。在駐胡志明市辦事處處長鍾文正、亞洲台灣商會聯合總會輔導總會長劉樹添見證下，張南蘋從第13屆會長王美蕙的手中接下印信。

張南蘋致詞時表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，柬埔寨政府的疫苗政策對國內外人民一視同仁，讓柬國的生活恢復正常。她並期許自己上任後能繼續加強柬埔寨台協與柬國華人、社團之間的關係。

傳承也是張南蘋之後的工作重點之一，在柬埔寨經商21年的她觀察，柬埔寨有很多年輕優秀的台商，希望提供舞台讓他們表現與學習，一起找到台商在柬國發展的核心價值、共創商機。

鍾文正致詞時表示，柬埔寨台協是柬國台灣社群與辦事處之間的重要橋梁，過去兩年半疫情期間往來不便，常要麻煩柬埔寨台協幫助當地台灣人，包括處理台人染疫事宜等，柬埔寨台協也都使盡全力。

鍾文正指出，柬埔寨的經濟在去年下半年就恢復成長，今年預期會像其他東南亞國家協會（ASEAN）國家一樣強彈，張南蘋在此時接下重任，相信能幫助台商利用這一波經濟力道，在企業經營上再創高峰。

王美蕙回顧任內事項特別提到，柬埔寨台商協會2020年由原本的台灣商會更名成功，獲柬埔寨內政部核准立案。在公益方面，柬埔寨台協捐款給柬國環保部、勞工部，並為2020年的水災募款，把善款送到總理府辦公室供統籌分配使用。

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她說，柬埔寨台協還探訪愛滋孤兒院、捐贈醫療與防疫用品、贊助偏鄉學童物資，探訪柬埔寨國家嬰兒及兒童中心等，提升台商在當地的正面形象，並積極參與主流華人社團活動，促進與柬國主流社會的關係。

根據王美蕙所述，柬埔寨共有1萬多名台灣人，柬埔寨台協目前共有400多名會員，台商在柬埔寨主要從事成衣、製鞋相關產業，工廠主要設立在距離金邊1、2小時車程的地點，也有部分設立在較遠的外省。（編輯：陳惠珍）1110530