哥倫比亞總統大選首輪投票 左派候選人勝出進決選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

哥倫比亞首都波哥大前市長裴卓（前）有機會成為史上第一位左翼總統。（圖取自facebook.com/gustavopetrourrego）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波哥大30日綜合外電報導）哥倫比亞人民高聲要求「改變」，使得62歲的前左翼游擊隊成員裴卓昨天在第一輪總統大選獲得歷史性領先優勢，最終將在6月決選與商人耶南德茲一較高下。

法新社報導，在統計超過99%選票後，初步結果顯示，首都波哥大前市長裴卓（Gustavo Petro）得票率為40.3% 。

他現在有機會成為哥倫比亞史上第一位左翼總統，並從歷史上一直掌權的政治和經濟菁英手中奪取權力。

曾任布加拉曼加（Bucaramanga）市長的77歲百萬富翁耶南德茲（Rodolfo Hernandez）以28%得票率排名第2，阻止裴卓在首輪贏得半數以上選票直接當選新一任總統。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

承諾打擊貪污的耶南德茲擊敗哥倫比亞第2大城市美德殷（Medellin）前市長古提瑞茲（Federico Gutierrez）。右派的古提瑞茲原本獲看好跟裴卓一決勝負。

裴卓昨天誓言如果當選，將進行「真正的變革」，並承諾追求「社會正義和經濟穩定」。他說：「如果社會貧困，公司就無法成長。如果大多數人口（苦於）飢餓，獲利將無法持續成長。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110530