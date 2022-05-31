歐盟禁俄油 紐時：俄油業受創幾年後將浮現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾30日綜合外電報導）歐盟今天同意禁止大部分俄羅斯石油進口，是俄國入侵烏克蘭以來歐盟祭出的最嚴經濟制裁，也可能是歐盟最大的自我犧牲；但分析認為，需得幾年時間才能看到俄國油業受創。

根據「紐約時報」掌握到的協議草案，歷經數週激烈爭論後，歐盟各國領袖今天在緊急峰會同意對海運輸出的俄油實施禁運，並承諾減少經管線進口的俄油。歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）深夜推文宣布這項最新對俄制裁，細節仍待後續才會明朗。

分析圈表示，由於歐洲和其他國家買主把握俄油每桶比倫敦北海布倫特原油（國際油價標準之一）還低30美元的機會大量買進，目前俄國石油生產仍未受侵烏制裁明顯衝擊。

追蹤國際石油市場的Kpler公司表示，相較4月，俄國5月每天石油產出增加20萬桶達1020萬桶，但日產量仍比今年2月戰前少約80萬桶。預估歐盟禁令生效後，俄油日產量會多掉10%、約合100萬桶。

紐時指出，隨國際主要石油公司退出俄國，將限制俄國引進西方技術，加上歐盟終於端出俄油禁令，分析圈預計俄國能源業幾年後將廣受打擊。

俄國經油輪出口歐盟的石油，2到3月間每天的減少量約在44萬桶，但3月後海運石油穩定徘徊在每天約120萬桶。義大利是最大買主，佔每天的40萬桶，每天海運出口俄油另有1/4透過義大利的里雅斯特港（Trieste）載往中歐。

Kpler公司估計，5月透過管線輸出的俄油約每天60萬桶，目的地為匈牙利、斯洛伐克、波蘭與德國等。

紐時指出，石油外銷是俄國支應戰事的一大重要財源；歐盟各國每月總計付給俄國230億美元購油。歐盟高度仰賴俄國燃料，有27%的原油來自俄國，讓對俄石油禁運的討論爭執多時，遠比西歐更依賴俄油的匈牙利就一直持反對態度。

這次歐盟採俄油「禁海運但不禁管線輸送」的折衷方式，才讓匈牙利買單；禁海運俄油將讓歐盟減少2/3的俄油進口，但對內陸的匈牙利幾無影響。

同樣靠管線接收俄油的斯洛伐克、捷克與德國，料將逐步減少俄油引進，但不預期匈牙利會做出類似保證。（譯者：陳亦偉）1110531