更多編輯台推薦新聞：
張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁
運動

張育成揮別守護者 轉戰海盜開啟大聯盟生涯新頁

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

濫射事件反而助長銷售 看懂美國槍枝管制為何這麼難

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看
生活

確診未獲隔離通知書補發 申請資格、4步驟一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

疫情整理包》本土增逾8萬例 6/1起放寬中重症住院解隔標準

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

尼泊爾客機墜毀喜瑪拉雅山 22罹難者全數尋獲

2022/5/31 15:14（5/31 15:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
尼泊爾一架載有22人的客機29日失聯，搜救人員30日在山區找到殘骸。（圖取自twitter.com/NaSpokesperson）
尼泊爾一架載有22人的客機29日失聯，搜救人員30日在山區找到殘骸。（圖取自twitter.com/NaSpokesperson）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社尼泊爾波卡拉31日綜合外電報導）尼泊爾一架客機29日墜毀喜瑪拉雅山山區，當局今天表示，機上22名罹難者遺體已全數尋獲。

法新社報導，尼泊爾塔拉航空（Tara Air）一架孿生水獺式（Twin Otter）客機29日上午從西部城鎮波卡拉（Pokhara）起飛前往卓姆索姆（Jomsom），不久後即與塔台失聯，墜毀喜瑪拉雅山山區。

搜救人員一天後在海拔約4420公尺處的山坡上找到散落各地的殘骸。

民航局發言人向法新社表示：「遺體如今已全數尋獲。」

墜機原因尚待釐清，不過波卡拉機場（Pokhara Airport）發言人昨天表示，塔拉航空（Tara Air）這架飛機並未在空中起火。

這架雙螺旋槳飛機搭載4名印度人、2名50多歲的德國人和16名尼泊爾人，其中包括一名電腦工程師、他的妻子和他們剛從美國歸來的兩個女兒。

根據航空安全網（Aviation Safety Network），這架飛機由加拿大哈維蘭（De Havilland）製造，於40多年前首飛。

尼泊爾航空業近年蓬勃發展，在難以到達的地區之間載運貨物和乘客，也載送外國徒步旅行者和登山客。

但由於缺乏訓練及維修，尼泊爾航空業一直處於飛安堪慮的狀態。

歐洲聯盟（EU）基於飛安考量，已禁止所有尼泊爾航空業者進入歐盟空域。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110531

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族