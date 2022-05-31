拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭三部分應對計畫

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）通貨膨脹不斷加劇，大傷人民荷包之際，美國總統拜登投書「華爾街日報」，稱解決通膨是首要經濟任務，並提出3部分計畫，包括採取實際措施，確保家庭可負擔支出等，以應對當前經濟挑戰。

拜登在華爾街日報（The Wall Street Journal）30日刊登的投書中提到，全球經濟面臨嚴峻挑戰，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）發動的烏克蘭戰爭導致通膨惡化、能源市場動蕩不安；尚未從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中徹底恢復的供應鏈瓶頸也導致商品短缺和價格飆漲。

拜登表示，他能體會美國人的焦慮感受，同時他也強調，事實上美國經濟狀況幾乎優於其他任何國家。根據國際貨幣基金（IMF）數據，美國經濟將在今年底超越疫情前規模，並勝過七大工業國集團（G7）的其他經濟體。美國經濟今年的增長速度也可能超車中國，為1976年以來首見。

拜登表示，他之所以出來競選總統，是因為他厭倦所謂「下滲經濟學」（trickle-down economy，認為給富人及企業減稅可惠及所有人，包括貧苦大眾）。如今美國可利用適合工薪家庭的經濟政策，在歷史性復甦基礎上再接再厲。為從快速復甦持續過渡到穩定增長，眼前首要任務就是降低通膨。他的計畫分為以下三個部份。

首先，拜登認為，聯邦準備理事會（Fed）肩負控制通膨的主要責任。川普貶低聯準會地位，一些前總統曾在通膨上升期間試圖不當影響其決策。拜登強調：「我不會這樣做。我已從兩黨任命優質人選來領導該機構。我同意他們的評估，即對抗通膨是當前最大經濟挑戰。」

其次，拜登說，我們必須「採取一切實際措施，以在經濟不確定時刻確保國內家庭能夠負擔物價，並逐步提高經濟生產力」。

拜登認為，油價上漲主因是俄羅斯石油、天然氣和煉油產能退出市場。美國不能放棄推動國際制裁蒲亭的努力，且必須降低制裁對美國消費者的衝擊。因此他促成史上規模最大的全球石油儲備釋出，國會也可以通過他提出的潔淨能源減稅和投資方案，立即提供幫助。

美國還可以透過修復受損供應鏈、改善基礎設施，以及打擊外國海運公司高額運費，來降低日常商品成本。政府提出的住房供應行動計畫（Housing Supply Action Plan）將建造超過100萬個居住單位，以協助在未來5年解決住宅短缺問題。

政府還能透過其他方式，減少兒童和老人照護成本，以讓更多父母、子女重返工作崗位。拜登強調，在這個充滿挑戰的時期，政府已盡其所能幫助工薪家庭，如今國會也該採取行動，一起幫助人民。

在計畫第三部分，拜登指出，政府必須持續減少聯邦赤字，這有助緩解價格壓力。國會預算處（CBO）上週預計，今年赤字將減少1.7兆美元，這是史上最大降幅。

拜登還計劃透過針對稅法進行常識性改革，進一步減少赤字。

在文章最後，拜登強調，當前經濟政策將決定惠及全體美國人的永續復甦是否可能實現。他將以公開、誠實方式，與兩黨或獨立人士合作，為美國人民提供真正的解決方案。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110531