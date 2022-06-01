日本沖繩警報級大雨 7旬男被救出車內餘悸猶存

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本沖繩縣沖繩本島南部昨天降下警報級大雨，造成糸滿市等至少8地發生47起道路淹水災情，一名7旬駕駛一度受困水中，獲救後餘悸猶存。沖繩氣象台呼籲民眾今天持續警戒大雨。

日本琉球新報報導，昨天中午過後，在糸滿市阿波根地區有一名逾70歲男性駕車進入一處積水道路，不久後水位上升造成車體浮起、引擎熄火，駕駛受困水中。

在一旁工作的5到6名年輕人注意到這名駕駛受困，游泳前往搭救。由於濁流流進車內，水淹到駕駛胸部高度，這群年輕人手持榔頭敲破後車窗，再利用繩索將人救出。

駕駛獲救後心有餘悸地說，車窗和車門因泡水都打不開，呼救到聲嘶力竭好像也沒人聽到，還以為自己就要死了，只能不斷邊揮手邊回頭看。

沖繩時報報導，沖繩縣一處醫院用地因大雨而土石崩塌，若崩塌範圍擴大，變電設備可能損壞，造成停電，目前正在商議對策。

沖繩本島昨天下午突然降下大雨，當局對本島中南部發布大雨及洪水警報，部分地區發生淹水、土石崩塌及停電災情。沖繩氣象台擔心今天可能也會降下警報級大雨，呼籲民眾持續警戒。

日本氣象廳表示，由於沖繩縣南城市昨天出現110毫米時雨量，因此發布「破紀錄短時間大雨情報」。

在3小時累計雨量部分，南城市糸數地區138.5毫米、那霸地區也有127.5毫米，雙雙創5月觀測史紀錄。

當局對25萬5920家戶、總計55萬4338人發布避難指示，並開設11處避難所。

沖繩電力公司表示，昨天沖繩本島有4130家戶停電，經搶修，在晚間8時32分全數復電。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110601