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日本京都市財政困難 調漲二条城等門票

2022/6/1 14:55
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本京都市政府財政嚴峻，從今天起調漲知名景點「二条城」等設施門票；隨著日本政府即將重新開放外國觀光客入境，國人未來前往京都市旅行時，要有多付一些門票費的心理準備。

日本朝日放送電視台報導，京都市政府面臨嚴重財政困難，決定從今天開始調漲包括二条城等23處公共設施門票。

京都市實質負債高達8600億日圓（約新台幣1941億元），日前通過調漲公共設施門票的條例，作為行政與財政改革的一環。

世界遺產二条城成人門票（入城費加二之丸御殿參觀費），今天開始從過去的1030日圓調漲到1300日圓；京都市動物園成人門票也從620日圓調漲到750日圓。

民眾受訪時說，雖然因為漲價嚇了一跳，但想讓小孩來看動物，漲價也是沒辦法的事。

京都市政府將在本年度內（2023年3月底前）總計調漲138處公共設施門票，預料可增加約5億4000萬日圓收入。

讀賣電視台曾報導，京都市政府在泡沫經濟期（約1985年到1991年間）持續建設的地下鐵相關營運及維護費用大幅增加，及為維持高水準市民服務所花費的預算，被視為目前財政惡化的主因。

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財政狀況如果持續惡化下去，京都市很可能走向跟北海道夕張市一樣結局的「財政再生團體」（夕張市當時稱「財政重建團體」）；因此，京都市政府已彙整減少市府員工數等5年期財政改革方案，希望能帶來約1600億日圓的收支改善。

京都市長門川大作2021年曾說，這種債留子孫的非常事態正在持續，再這樣下去的話，「10年內市府財政就有可能破產」。這也讓京都市政府必須以改善財政收支狀況作為目標。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110601

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