葉倫自承過去錯判通膨情勢 強調拜登挺Fed穩物價

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，她過去對通貨膨脹路徑的看法是錯誤的，但總統拜登已把平抑物價當成首要任務，並支持聯邦準備理事會（Fed）的降通膨行動。

路透社報導，葉倫在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，她過去一年對通膨路徑的看法是錯誤的。

她說：「經濟遭遇意料之外的巨大衝擊，這些衝擊推高了能源和食品價格與供應瓶頸，嚴重影響我國經濟，但我當時未能完全了解」。她並提到，這些衝擊包括俄羅斯入侵烏克蘭，乃至最近中國的防疫封鎖。

她說：「這些經濟衝擊仍在持續，但通膨是拜登總統的首要擔憂。」

葉倫補充表示，拜登「堅信並支持聯準會採取必要措施（來打通膨）的獨立性」。

一位財政部發言人在稍後表示：「財長指出，經濟衝擊加劇通膨壓力，這是18個月前無法預見的，其中包括俄羅斯入侵烏克蘭、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連續出現多個變異株，以及中國的封鎖政策。」

一名白宮官員透露，拜登今天稍早與聯準會主席鮑爾 （Jerome Powell）會面，強調將「尊重聯準會的獨立性」。

葉倫還說，拜登政府正在採取行動，試圖透過降低處方藥與醫療保健成本，並在國會推動增加使用可再生能源的提案，來補充聯準會的努力。

葉倫也說，儘管核心通膨數據近來下降令人備感鼓舞，但油價仍居高不下，歐洲正在制定一項禁止進口俄羅斯石油的計畫，她說：「我們不能排除進一步的衝擊。」（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110601