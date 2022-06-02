烏軍頓巴斯戰況慘烈 亟盼西方重武器及時雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔1日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第98天，目前烏東戰場烏軍在俄軍猛烈砲火下漸感吃力，每天傷亡達數百人，亟賴西方援助重武器扭轉頹勢。

與其他傷兵坐在救護車內等待的烏軍中士剛察倫科（Vladislav Goncharenko）描述俄軍無情砲轟，「一聽到砲彈呼嘯聲，我們就臥倒戰壕內，到處是爆炸巨響，讓人只想趴得更低。砲彈彈片不斷從頭上飛過，像蒼蠅一樣多」。

「紐約時報」指出，國際間把俄烏戰爭目光放在俄軍組織欠佳與灰頭土臉，殊不知烏克蘭慘況也不遑多讓。烏軍在烏東損失慘重、亂象已現，漸從頓巴斯（Donbas）一些長年控制的地區撤退。

烏克蘭在戰爭第一階段把俄軍逐出首都基輔和第2大城哈爾科夫（Kharkiv），如今在頓巴斯戰役遇上的則是好幾週的逐村攻防、猛烈砲擊和人員傷亡。

俄軍今天繼續在北頓內茨克（Sievierodonetsk）市的巷戰裡推進；當地官員表示，俄軍已控制全市約70%，市內人口已從戰前的10萬剩下僅約1萬2000人。北頓內茨克是烏東經濟重鎮之一，也是烏軍在盧甘斯克州碩果僅存的要城。

隨北頓涅茨河（Seversky Donets River）上的橋梁被毀或全盡在俄軍火力覆蓋，補給已顯脆弱，當地烏軍有遭包圍之虞。

烏方官員已直言烏軍處境不樂觀，但表示西方武器越快到位就越能轉危為安。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）這週接受Newsmax訪問時透露，目前烏東戰況是烏軍每天陣亡60到100人、500人受傷。

紐時指出為彌補前線缺口，烏軍只好把國土防衛軍（Territorial Defense Force）裡稍事訓練過的人送到前線。已有單位拍影音抗議條件惡劣，士兵們在訪談裡抱怨，手中的砲不時因缺乏彈藥而沒法開轟。

美國總統拜登昨天宣布軍援烏克蘭火力更強、射程比榴砲遠的多管火箭系統，但不足以打到俄國境內。國務卿布林肯（Antony J. Blinken）今天告訴媒體，烏克蘭向美國保證，不會拿多管火箭對付俄國境內目標。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也在今天允諾援烏精密的防空系統與能定位俄軍火砲的反砲兵雷達，但沒說交付時間。

但西方援烏的新武器系統最快也得幾週才能投入戰場，不確定能否及時挽救烏東戰況。烏克蘭上週被迫撤出思維克洛達爾西克（Svitlodarsk）鎮附近的陣地，過去8年與親俄民兵交戰時，陣地都沒丟過。

除傷亡慘重，烏軍還苦於手中所用蘇聯時期火砲漸耗盡及妥善率變差，砲管耗損讓命中率下降，彈藥也將用完。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

烏軍新招的志願軍，不少人當初與國土防衛軍簽約時以為任務純粹只是防守老家附近，這些人多半為教師、程式設計師、計程車司機等，大多沒作戰經驗，如今卻發現被丟到戰況激烈的烏東，有些志願軍是送抵前線後才開始受訓，顯示烏軍前線兵力缺口不小。

而烏軍在前線只能靠重機槍、反戰車飛彈與槍榴彈對抗俄軍的重火力。剛察倫科中士說：「身為步兵，我沒法靠這些抵擋俄軍的火砲。」（譯者：陳亦偉）1110601