美參謀首長：瑞典芬蘭入北約使俄陷軍事劣勢

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（中央社斯德哥爾摩4日綜合外電報導）美國參謀首長聯席會議主席密利今天造訪瑞典斯德哥爾摩時表示，芬蘭和瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）將使得俄羅斯在波羅的海的軍事地位陷入困境。

俄羅斯2月入侵烏克蘭後，芬蘭和瑞典上月申請加入北約這個軍事同盟，但遭到土耳其反對。他們若順利加入，將意味波羅的海海岸會由北約成員國圍繞。

密利（Mark Milley）表示：「從俄國的觀點來看，那對他們問題大了；軍事上而言，他們會非常棘手。對北約會非常有利。」

「波羅的海極具戰略重要性，是世上重要的海路之一。」

密利是在與瑞典最高將領、瑞典總理以及瑞典國防部長舉行聯合記者會時作出上述表示。北約接下來將在波羅的海舉行年度演習，瑞典和芬蘭也將參與。

隨著瑞典和芬蘭希望加入北約，烏克蘭戰爭導致北約擴張，而這卻正是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）尋求避免的狀況。

蒲亭上月表示，瑞典和芬蘭加入北約不會對俄國構成威脅；但他警告，若北約這個以美國為首的同盟增強在這些新北約成員國境內的軍事基礎建設，莫斯科將有所回應。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）形容密利的來訪，具體展現了美國總統拜登在她以及芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）5月訪問華府時對他們的保證。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110605