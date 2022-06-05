葉倫：從未推動縮減1.9兆美元救援計畫規模

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，她從未推動要刪減總統拜登1.9兆美元的救援計畫；葉倫駁斥一家媒體報導，內容指她傾向於縮減援助計畫規模以避免通貨膨脹。

路透社報導，葉倫罕見回應一則媒體報導說：「我從未敦促採行規模較小的美國救援計畫（American Rescue Plan），我認為這項計畫在推動2021年全年及往後的強勁經濟成長中，扮演著核心角色。」

白宮也發布聲明，稱「美國救援計畫」有助於帶動美國經濟強勁復甦，而糧食和能源價格上漲並非是這項COVID-19（2019冠狀病毒疾病）刺激方案造成的結果。

葉倫下週將出席2場國會聽證，預料將面臨有關通膨的質詢。此外，由於她31日在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時承認，自己對通膨走勢看法是錯誤的，國會議員也可能會針對這一點提問。

彭博3日引述記者伍爾曼（Owen Ullmann）所著的葉倫傳記新書樣本稱，葉倫對通膨的擔憂，是她推動將美國救援計畫規模削減1/3的理由，但最後未能成功。

新書預計9月27日出版。

美國國會一年前通過「美國救援計畫」，拜登隨即簽署立法，是拜登執政第一年的重要成績單。

葉倫今天聲明說，通膨問題是拜登政府的「經濟優先要務」。

葉倫說：「我們承諾要解決通膨問題，尊重聯準會獨立性，讓他們有空間採取行動。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110605