幫希特勒治療嗓子問題 醫生信件曝光揭露往事

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（中央社蘇黎世5日綜合外電報導）「新蘇黎世報週日版」今天報導，納粹獨裁者希特勒的一名醫生不曾曝光過的信件顯示，他當年如何替希特勒治療嗓子的問題。

「新蘇黎世報週日版」（NZZ am Sonntag）報導，1935年開始的10年間，德國耳鼻喉專科醫師艾肯（Carl Otto von Eicken）為希特勒（Adolf Hitler）治療過數次。

艾肯在瑞士的玄孫德普根（Robert Doepgen）為了交學校作業而研究家族檔案，無心插柳地發現了高祖父寫給他堂兄弟的信。艾肯於1960年辭世。

專精德國史的英國史家伊凡斯（Richard J. Evans）確認這批不曾公開過的信件是真的。信件內容顯示，希特勒很怕病情嚴重。

根據信件內容，希特勒第一次就診時告訴艾肯：「如果情況不好，絕對要讓我知道。」

報導指出，信件內容也提到希特勒很重視自己的嗓子，他用嗓子在演說激發聽眾支持他的政權。

信件寫道，切除息肉手術延到希特勒演講之後才進行，艾肯並且建議他手術完得讓嗓子休息。

猶大人大屠殺和第二次世界大戰導致數以百萬計的人失去生命。報導指出，信件內容顯示，艾肯從來不曾對幫希特勒這樣的人治病有所質疑。

俄羅斯戰後審訊期間曾經詢問艾肯，為何沒有殺掉希特勒？他回答：「我是他的醫生，不是凶手。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110605