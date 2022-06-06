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射飛彈遭G7外長譴責 北韓：干涉內政

2022/6/6 15:22
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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）七大工業國集團（G7）外交部長5月底譴責北韓近來發射洲際彈道飛彈（ICBM），北韓外交部今天批評此舉「干涉主權國家內政」，表達堅決譴責及拒絕立場。

南韓聯合新聞通訊社報導，北韓外交部今天以歐洲專責局長李上林（譯音）名義發文，指G7外長5月底發表的聯合聲明是對「主權國家合法自衛權的蠻橫侵害行為，也是無法容忍的干涉內政行為」。

這篇文章題為「美國對朝鮮（北韓）敵對政策引發的鬧劇」，批評美國拉攏歐洲聯盟（EU）外長，意圖提高國際社會對北韓的壓迫氛圍。文中也提到「美國對朝鮮敵對政策促成聯合國安全理事會『決議』，我們從來沒有承認」，意指並不承認安理會禁止北韓發射彈道飛彈的制裁決議。

北韓外交部也警告，若美國及其「屈從勢力」繼續對北韓施壓，北韓將必須加速採取自衛措施。

北韓5月25日發射洲際彈道飛彈及短程彈道飛彈（SRBM）等3枚飛彈，適逢美國總統拜登剛結束亞洲行返國。G7外長於30日發表聯合聲明，強烈譴責北韓發射彈道飛彈，要求北韓恪守聯合國安理會決議，廢棄大規模殺傷性武器及彈道飛彈計畫並參與對話。（編輯：郭中翰）1110606

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