澳洲軍機遭中方危險攔截 北京反駁稱主權受威脅

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（中央社記者張淑伶北京7日電）澳洲官方日前聲明，一架軍機5月底在南海的國際空域執行任務時，遭中國戰機危險攔截。中國國防部和外交部今天回應稱澳方「顛倒黑白」，並指澳軍機嚴重威脅中國主權安全。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）5日透露，中國一架殲-16戰鬥機5月26日攔截皇家澳洲空軍一架P-8「海神式」巡邏機，中國戰機近距離飛至P-8前方並釋放干擾絲，其中有部分鋁箔被P-8的發動機吸入，「這是非常危險的行為」。

澎湃新聞報導，中國外交部發言人趙立堅今天在外交部例行記者會上說，澳洲一架P8A反潛巡邏機5月26日進入中國西沙附近空域抵近偵查，澳方的軍機不顧中方反覆警告，「連續逼近中國西沙領空」。

他聲稱：「澳軍機嚴重威脅中方主權安全，中國軍隊採取的應對措施，專業、安全、合理、合法。澳方顛倒黑白，一再散播虛假信息，鼓吹製造對立對抗。中方對此表示堅決反對。」

趙立堅說，正告澳方立即停止類似「危險挑釁行徑」，嚴格約束海空兵力行動，否則將承擔由此引發的一切嚴重後果。

7日稍早，中國國防部網站也發布新聞發言人譚克非的答記者問，指澳方「炒作」中國軍機干擾澳洲軍機一事，內容立場與外交部的回覆一致。

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綜合外電報導，近期除了澳洲方面指軍機遭中國戰機危險攔截外，加拿大軍方也指控，加國偵察機在太平洋執行任務時遭中國戰機騷擾。加國總理杜魯道（Justin Trudeau）稱「中國的行為不負責任且具挑釁意味」，中國國防部6日則反駁稱，「加拿大軍機加大對中方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全」。

聯合早報引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副研究員夏爾（James Char）說，中國戰機頻繁與外國軍機近距離相遇，是解放軍活動範圍更廣的結果，也是北京外交政策日益強硬的體現；「解放軍戰機與外國軍機近距離相遇恐怕已是新常態」。（編輯：周慧盈）1110607