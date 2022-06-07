印度嫁妝習俗難根除 遭家暴三姊妹攜子命喪井底

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印度齋浦爾7日綜合外電報導）印度三姊妹卡魯（Kalu）、卡姆樂許（Kamlesh）和馬塔（Mamta）帶著孩子被人發現命喪井底之前，留下了責怪夫家的訊息。

法新社報導，她們是所謂「嫁妝爭議」的受害者。親屬悲痛地說，這三姊妹嫁給了同一家族的兄弟，住在同一屋簷下，但不斷遭受丈夫和夫家的暴力對待。

家屬說，三姊妹長期受虐，包括當她們的父親拿不出更多錢來滿足夫家要求時。

三姊妹5月被發現於夫家附近身亡，夫家位於齋浦爾（Jaipur）郊區一所村莊。同樣喪命的還有卡魯的4歲兒子和一名嬰兒，卡姆樂許和馬塔則皆懷有身孕。

一名表親說，三姊妹之一在通訊軟體WhatsApp留下的訊息寫道：「我們並不想死，但比起他們的虐待，不如去死。」

訊息還寫道：「是夫家的人造成我們的死亡。我們同赴黃泉，因為這比每天死一遍更好。」

齋浦爾一名高階警官告訴法新社，當局正在調查這起案件，目前以自殺處理。

三姊妹的父親米納（Sardar Meena）說，女兒們過的日子形同人間地獄，丈夫也不准她們受教育，還不斷糾纏她們要更多錢。

米納表示，他已經給女兒的夫家很多東西，包括床、電視機和冰箱等家用品。務農的他收入不多，他說：「我有6個女兒，我能給的東西有限。」

警方以涉嫌嫁妝騷擾和家暴逮捕了三名丈夫和他們的母親及姊妹。法新社試圖聯繫死去三姊妹的夫家，但並未成功。

印度早在1961年便立法禁止嫁妝，與嫁妝有關的騷擾或勒索都屬於刑事犯罪。但這項習俗並未消失，尤其在鄉下地方，因為當地傳統觀念認為，女人是一種經濟負擔，娶新娘應獲得補償。

印度媒體經常報導婚姻財產糾紛以謀殺告終的新聞。去年南部克勒拉省（Kerala）一名男子因用毒蛇殺害妻子、獨占兩人財產，而被判無期徒刑，財產包括娘家提供作為嫁妝的一輛新車和50萬盧比（約新台幣19萬元）。

對米納家三姊妹來說，離開夫家從來就不是選項之一，即使親屬都知道她們遭到家暴。

米納說：「一旦她們結婚，我們認為她們應該待在夫家，以維護家庭尊嚴。如果我們讓她們改嫁到另一個家庭，萬一結果更糟怎麼辦？我們會很沒面子。」

根據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）的資料，2020年印度有近7000起嫁妝相關的殺人案，相當於每天約有19名女性遇害。

此外資料顯示，同年印度有1700多名女性因「嫁妝相關問題」而自殺。

這兩項數據都來自警方接獲的通報。而專家認為，和其他家暴案例一樣，實際數字會高許多。

印度「公民自由人民聯盟」（People's Union for Civil Liberties）運動人士斯里瓦斯塔瓦（Kavita Srivastava）指出，根本原因在於印度社會普遍接受家暴，讓女性感覺無法走出壓迫和暴力關係。

她說：「當女性因為婚姻生活似乎走投無路，而不得不自殺，我認為是印度政府讓她們失望。」（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1110607

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。