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緬甸反對派影子政府組警察部隊 阻撓軍政府統治

2022/6/7 21:34
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（中央社仰光7日綜合外電報導）緬甸反軍方勢力組成的影子政府今天宣布，他們正組建自己的警察部隊。緬甸軍方去年發動政變奪權，反軍方統治人士組成了平行的影子政府，這是他們阻撓軍政府統治的最新嘗試。

緬甸自翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）民選政府遭推翻以來一直深陷動盪，致使十年民主實驗劃下休止符，並引發反對團體全國抗爭，這些團體決意迫使軍方將領交出權力。

緬甸軍方將反對派貼上「恐怖主義分子」標籤，包括全國團結政府（National Unity Government, NUG）。這個反軍方團體組成的聯盟為緬甸影子政府，有許多成員正在躲藏，或自我放逐流亡海外。

全國團結政府今天發表聲明指出，已準備以人民接受的警察部隊承擔國內執法責任，宗旨是「採取合法行動對抗恐怖主義的軍事委員會，因這個委員會侵犯人權，犯下戰爭罪及針對人民的恐怖主義行徑」。

目前尚不清楚，全國團結政府將如何及何時組建和運營警察部隊，以及將招募多少人員。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110607

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