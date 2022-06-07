派駐立陶宛北約部隊規模 有望擴大成戰鬥旅

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（中央社維爾紐斯7日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天在立陶宛首都維爾紐斯表示，為回應俄羅斯入侵烏克蘭，德國準備加強在立陶宛的軍事任務，當地北約多國作戰部隊可望擴大至旅級規模。

蕭茲（Olaf Scholz）告訴記者：「我們準備加強我們的參與，並將其發展成一個強大戰鬥旅。」蕭茲在與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）以及拉脫維亞和愛沙尼亞兩國總理會晤後發表的聲明也提及此事，但未提供細節。

俄羅斯入侵烏克蘭後，柏林立即向立陶宛增派數百名官兵，現已在當地部署大約1000人，作為德國所領導北大西洋公約組織（NATO）作戰部隊的一部分。

詢及西班牙計劃向烏克蘭運送德國製豹型（Leopard）主力戰車相關報導時，蕭茲稱，柏林尚未接獲馬德里政府的出口要求。他說，任何這類要求都會經過仔細評估。

西班牙「國家報」（El Pais）5日援引政府消息人士稱，西班牙希望向烏克蘭提供防空飛彈和豹型戰車。德國迄今一直拒絕提供烏克蘭西方製戰車。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110607