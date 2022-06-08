更多編輯台推薦新聞：
特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題
生活

國中會考答對題數對照表出爐 國文社會A++只能錯兩題

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看
生活

重啟國門之路 各國邊境管理政策一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
男換發身分證請求不刊出配偶及父母姓名 法官判准
首頁 / 國際

4架軍機直衝北海道西方 日本研判俄機異常飛行

2022/6/8 11:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）日本防衛省今天表示，4架疑似俄羅斯軍機7日晚間從日本海往北海道西方、直朝日本領空飛行，雖然沒有入侵日本領空，但近年來沒見過如此飛行航線，可說是「異常飛行」。

日本朝日新聞報導指出，這可能是對日本7日宣布強化和北大西洋公約組織（NATO）合作的反制行動。

防衛省表示，4架軍機7日晚間從日本海直朝北海道西方飛行，其中2架掉頭後在北海道西方空域盤旋，之後再返回日本海；另2架則是由朝東轉向北方離開。

防衛省7日宣布海上自衛隊與NATO實施共同訓練，且NATO軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）也在同天訪日拜會防衛省，與自衛隊統合幕僚長山崎幸二會談，對強化彼此合作的想法達成共識。

共同社報導，防衛省正就疑為4架俄國軍機的異常行動進行分析，也認為有可能是俄軍挑釁行為，持續強化警戒。

產經新聞報導，面對俄羅斯軍機罕見直衝北海道西方，航空自衛隊戰機緊急升空進行警監。

另外，防衛省7日晚間表示，7日上午7時左右，一艘俄羅斯海軍電子偵察艦通過北海道宗谷岬北方約15公里海域，之後穿越宗谷海峽朝西航行。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110608

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族