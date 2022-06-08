4架軍機直衝北海道西方 日本研判俄機異常飛行

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本防衛省今天表示，4架疑似俄羅斯軍機7日晚間從日本海往北海道西方、直朝日本領空飛行，雖然沒有入侵日本領空，但近年來沒見過如此飛行航線，可說是「異常飛行」。

日本朝日新聞報導指出，這可能是對日本7日宣布強化和北大西洋公約組織（NATO）合作的反制行動。

防衛省表示，4架軍機7日晚間從日本海直朝北海道西方飛行，其中2架掉頭後在北海道西方空域盤旋，之後再返回日本海；另2架則是由朝東轉向北方離開。

防衛省7日宣布海上自衛隊與NATO實施共同訓練，且NATO軍事委員會主席包爾（Rob Bauer）也在同天訪日拜會防衛省，與自衛隊統合幕僚長山崎幸二會談，對強化彼此合作的想法達成共識。

共同社報導，防衛省正就疑為4架俄國軍機的異常行動進行分析，也認為有可能是俄軍挑釁行為，持續強化警戒。

產經新聞報導，面對俄羅斯軍機罕見直衝北海道西方，航空自衛隊戰機緊急升空進行警監。

另外，防衛省7日晚間表示，7日上午7時左右，一艘俄羅斯海軍電子偵察艦通過北海道宗谷岬北方約15公里海域，之後穿越宗谷海峽朝西航行。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110608