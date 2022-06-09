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澤倫斯基會巴菲特之子 共商重建烏克蘭方法

2022/6/9 13:22
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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基表示，他今天已在基輔會見億萬富豪投資人巴菲特之子、美國慈善家霍華德．巴菲特（Howard Buffett），並與他商討協助烏國重建的方法。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推文中說：「我們討論了對我國有用的援助，我給他機會參與恢復敖德薩（Odesa）地區灌溉系統、支持我國人民，及清除地雷的計畫。 」

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路透社報導，霍華德．巴菲特在父親巴菲特（Warren Buffett）創辦的企業集團波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway Inc）擔任董事，他也是霍華德．巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）的執行長；該基金會自稱為全美最大私人慈善基金會之一。

在2020年底擁有5.29億美元資產的霍華德．巴菲特基金會在自家網站上表示，他們的優先要務是全球糧食安全、緩解衝突及公共安全。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110609

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