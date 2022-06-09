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西班牙南部野火肆虐 3消防員燒傷居民撤離

2022/6/9 20:50
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（中央社西班牙貝納阿維斯9日綜合外電報導）西班牙當局說，南部山區發生的野火已經迫使貝納阿維斯（Benahavis）鎮中心的人員撤離，有3名消防員受傷。該鎮目前有7000居民。

安達魯西亞自治區（Andalusia）野火灌救部門推文表示，大火昨天下午在貝爾梅哈山脈（Sierra Bermeja）普赫拉山（Pujerra）山坡上開始燃燒，當地可俯瞰英國遊客喜愛的太陽海岸（Costa del Sol）。

野火部門在昨晚推文中說，炎熱的夏季天氣和逆風產生了助燃作用。

野火灌救部門多達200名消防人員連同100名軍人和太陽海岸附近城鎮的50名消防隊員，正在奮力滅火。

觀測機今天清晨在該地區上空飛行。

安達魯西亞自治區主席莫雷諾（Juanma Moreno）告訴媒體：「遺憾的是，我們不得不通報，來自野火部門的3名消防員受到不同部位燒傷，其中一人燒傷面積達25%，已送到馬拉加（Malaga）醫院。」

這座山脈去年9月也出現野火，幾天內將至少7780公頃的樹林和灌木燒成灰燼，當時約有1000名消防員在大約50架飛機支援下努力滅火。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110609

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