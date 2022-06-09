美國官員：中國在柬埔寨活動極度缺乏透明度

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（中央社新加坡9日綜合外電報導）美國一名高階國防官員今天表示，柬埔寨決定擴建其境內最大海軍基地，其中一部分專供中國軍方使用，凸顯出「極度」缺乏透明度。

中國駐柬埔寨大使王文天8日主持柬埔寨雲壤海軍基地擴建動工儀式時表示，中柬軍事合作是兩國「鐵桿夥伴關係」的重要支柱。

柬埔寨副總理兼國防部長狄班（Tea Banh）駁斥外界憂心柬埔寨將允許中國在其國內興建軍事基地，他表示，任何國家都可以利用雲壤海軍基地，同時柬埔寨也對外界提供的軍事協助抱持開放的態度。

美國相信這個基地的擴建計畫包括專供中國軍方使用的北部區域，兩國都未透露北京計畫在當地打造一個單邊軍事基地的細節。

這名官員表示，兩國為隱匿中國軍方活動所採取的行動近乎荒謬，像是在外國官員訪問這個基地期間，中方人員竟然喬扮偽裝。

這名美國官員表示：「我們所呼籲的、這個區域所呼籲的，是更加透明，以及圍繞在中華人民共和國（PRC）的活動，缺乏透明度令人憂心，而且造成區域國家間的猜疑。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）已抵達新加坡，將參加因疫情停辦2年的「香格里拉對話」亞洲安全會議，將和亞洲多國國防部長會面，其中包括中國國防部長魏鳳和。

美國和中國預料將在會中針對從台灣主權到烏克蘭戰爭等連串廣泛議題相互抨擊，儘管雙方已表明願意討論如何管控歧異。

多年來由於美國指責長期擔任柬埔寨總理的洪森（Hun Sen）及其執政黨，通過迫害反對派來扼殺民主，兩國關係緊張。

一年前，柬埔寨表示，已將美國在這個海軍基地資助的設施夷平，以利進一步擴張。

狄班本週在社群媒體上，發布他與王文天在基地附近下海游泳的照片，強調柬埔寨與中國的友好關係。

不過，狄班也積極舒緩美國和區域內對柬埔寨可能向中國軍隊敞開大門的憂慮。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110609