台積電股價蒸發千億美元 分析師仍看多喊進

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（中央社紐約9日綜合外電報導）彭博（Bloomberg）報導，台積電今年股價下滑，市值縮減約1000億美元，但眾多分析師並不介意，仍高喊買進。

賣方分析師評估，隨著宏觀經濟對半導體產業的打擊減緩，加上投資人焦點轉回公司基本面，預期台積電股價會在12個月後上漲約50%達歷史新高。

此外，台積電董事長劉德音日前預測今年營收成長30%，基金經理人也開始判斷台積電跌勢即將結束。

儘管台積電股價跌幅超過10%，仍只是今年全球半導體基準指數跌幅的一半左右。台積電是供應晶片給蘋果公司（Apple Inc.）和輝達公司（Nvidia Corp.）等大廠的最先進製造商，在全球技術供應鏈占據有力地位。

群益創新科技基金經理人Alex Huang說：「一旦非基本面因素消失，買家就可能回歸。」通膨憂慮、俄羅斯與烏克蘭的戰爭都給半導體製造業者帶來壓力，但他認為今年下半年情況會好轉。

桑福德伯恩斯坦公司（Sanford C. Bernstein）分析師Mark Li等人本月稍早在報告中寫道：「雖然許多人擔心周期性修正，但我們預估股價上漲及強勁定價能力，這將確保台積電今年、明年和後年都將不斷成長。」

彭博彙整37名分析師的建議，其中34人建議買進，3人建議持有，無人建議賣出。12個月平均目標價是新台幣816.75元，台積電9日收在541元。

摩根大通分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）等人8日發布報告說： 「我們認為台積電的股價已反映不景氣因素。但2023年估算的可能下滑幅度仍不清楚。」不過，他們依然維持買進的評估。

摩根士丹利分析師詹家鴻等人說，市場目前的緊張情緒代表買進台積電的良機，台積電「前景看來很穩當」。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110610