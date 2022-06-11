拜登：國會暴動背後勢力至今仍威脅民主

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（中央社洛杉磯10日綜合外電報導）美國總統拜登今天警告，去年1月6日國會暴動事件背後的「勢力」對民主仍構成威脅。

拜登正在洛杉磯主持美洲高峰會（Summit of the Americas）。他在一場演說中表示：「重要的是美國民眾瞭解到究竟發生了什麼事，以及瞭解到導致1月6日事件的同一股勢力現今仍在運作。」

法新社報導，負責調查國會暴動事件的聯邦眾議院特別委員會昨天舉行公開聽證會，指責前總統川普「企圖發動政變」，釀成國會大廈的致命暴力事件。

拜登今天說：「1月6日的暴動是我國史上最黑暗的篇章之一，殘酷攻擊對我國民主和執法，有些人因而喪命。」這場暴動導致5人身亡。

拜登呼籲美國民眾「保護我們的民主」，認為這場國家靈魂之戰「離勝利還遠得很」。

眾議院「1月6日襲擊事件調查特別委員會」舉行一系列聽證會，要公布1年下來的初步調查結果。

議員昨天在首場聽證會提供來自川普幕僚及家人的錄影證詞，並說這些證詞揭露了這位前總統為了推翻拜登贏得2020年大選的結果，而精心策劃盤根錯節且仍在進行的陰謀。

拜登說：「我們可以團結起來，捍衛這個國家。民主黨人和共和黨人攜手，不允許任何人…把刀子抵在我國民主的咽喉上。」

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也在洛杉磯參與峰會，她說，她對這場聽證會引起「巨大」迴響感到振奮。

她說：「這個委員會的目的是尋找真相，確保不再有人認為發生政變無所謂。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110611