火力與彈藥告急 烏軍頓巴斯戰場面臨考驗

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（中央社基輔/倫敦10日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入107天，隨俄軍調整戰術步伐並在烏東以壓倒性火力優勢進攻，基輔當局收復失地的希望逐漸流失；英媒引述情資披露，俄軍火力超過烏軍20倍。

「華盛頓郵報」報導，雖然西方新援助的重武器陸續抵達，但來得太慢且數量不足扭轉俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區的攻勢與斬獲；目前烏東戰場是整個戰事的重點區域。

● 烏軍每天陣亡人數 較上月翻倍

烏軍現面臨彈藥耗盡和傷亡遠高於開戰之初。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）一名幕僚今天告訴英國廣播公司（BBC），如今烏軍每天陣亡從上月的100人增至200人，若再把傷者列入，意味每天戰場損失的兵力達1000人。

烏克蘭政府的軍事與情報顧問丹尼柳克（Oleksandr Danylyuk）指出，想藉西方軍援的重武器取回優勢並收復全部失土還嫌太早。

丹尼柳克說：「俄國人現在的戰略與戰術已與開戰之初迥異且更成功。他們有比我們更多的資源，也並不著急，當前遠非可以樂觀的時候。」他還說烏軍現已幾乎耗盡自有蘇式武器系統的彈藥，東歐使用相同裝備的各國也沒有多餘可捐贈。

華郵訪問前線城鎮斯拉維揚斯克（Slovyansk）換防輪休的烏軍士兵，41歲的馬茨夫（Vitaliy Martsyv）描述他們擋不住俄軍砲火，被迫從斯拉維揚斯克西北側的防線撤退。

馬茨夫說：「俄軍的攻擊就是先地毯式砲轟，我們全連100來人就先陣亡35人，對方摧毀一切後才過來。」由於部隊陣亡超過1/3，他們別無選擇只能撤退。

英國「獨立報」（Independent）引述最新取得一份烏克蘭與西方情報官員的分析報告披露，俄軍砲兵戰力是烏軍20倍、彈藥是烏軍40倍。烏軍火砲最多只能打到25公里，而俄軍能打擊的距離是烏軍的12倍。

● 英媒：前線烏軍臨陣脫逃有增加趨勢

獨立報指出烏方現已出現逃兵困擾。報告顯示隨頓巴斯戰場每天超過百人陣亡，「對烏軍產生嚴重士氣打擊，臨陣脫逃事件每週都在增加」。

經一系列換俘後，目前被烏方俘虜的俄軍已從4月時的900人減少至550人，反觀俄方手上的烏軍戰俘則有5600多人，主要是馬立波（Mariupol）2500名守軍投降而增加。

這份分析報告說：「若我方的武器比敵方少好幾倍、射程比敵方短、彈藥又比敵方少，根本就沒可能在傳統戰爭裡打贏。目前烏東前線的情況是，烏軍幾已用盡蘇式Smerch、Uragan型多管火箭的庫存彈藥，這兩型火箭射程在60到80公里，也是烏軍開戰首月能嚇阻俄軍攻勢的關鍵。」

「如今烏軍射程最遠的火力只有約25公里，而俄軍卻能從300公里外用伊斯坎德爾（Iskander）戰術彈道飛彈、60到80公里外用Smerch、Uragan多管火箭攻擊烏軍，造成戰場態勢嚴重失衡，更不用說敵機還擁有徹底空優。」

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報告還示警俄軍充分意識到西方交付烏軍的重武器數量相對較少、投入戰場速度也慢，「俄方正尋求利用他們的優勢與火砲，突破烏克蘭在頓巴斯的防禦」。

報告指出英、美援助的標槍（Javelin）、NLAW等單兵反戰車飛彈在初期基輔、哈爾科夫（Kharkiv）等大城周邊戰場收效顯著，彈簧刀（Switchblade）無人機也頻頻重創俄軍，但這都不足以對付俄軍火砲和遠程多管火箭。俄軍現正包圍北頓內茨克（Severodonetsk）、利西昌斯克（Lysychansk）的烏軍。（譯者：陳亦偉）1110611