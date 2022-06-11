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國會暴動聽證會黃金時段播出 全美2000萬人收看

2022/6/11 14:14
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國聯邦眾議院針對去年1月6日國會暴動事件成立特別調查委員會，昨天舉行公開聽證會。民調公司尼爾森（Nielsen）表示，收看聽證會直播的電視觀眾估計達2000萬人。

路透社報導，這場於美東時間晚間8時開始播放的聽證會在12個電視網的收視率低於其他政治事件，例如現任總統拜登今年3月的國情咨文演說吸引3800萬名觀眾，但仍高於大多數國會聽證會。

舉例來說，美國前總統川普2019年接受彈劾調查的首場電視播出聽證會在10個電視網吸引約1400萬名觀眾，當時是在白天舉行，電視收視率較低。

眾議院去年成立「1月6日襲擊事件調查特別委員會」，調查川普的支持者攻擊國會大廈、企圖推翻川普2020年大選敗選結果一事。

特別委員會罕見在黃金時段舉行聽證會，目的是要大眾關注近一年的調查結果。美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和國家廣播公司（NBC）等甚至中斷常規節目來轉播這場聽證會。

尼爾森的調查數據包括透過傳統電視或網路連接電視串流觀看的民眾，但未涵蓋透過社群媒體線上觀看的全部觀眾。

統計數據也不包括福斯新聞頻道（Fox News Channel）；這個頻道選擇照常播放政論節目，由福斯財經新聞網（Fox Business Network）轉播聽證會。

尼爾森表示，在2000萬名觀眾中，1520萬人為55歲以上族群，18至34歲透過電視收看的人數不到100萬人。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110611

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