偵察機遭騷擾 加拿大防長責中國戰機不專業

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（中央社新加坡11日綜合外電報導）加拿大偵察機傳出在監視北韓規避制裁時遭到中國戰機騷擾，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）今天表示，中國的行動「相當令人關切，也很不專業」。

不過安南德拒絕談論，是否已和中國國防部長談論此事。

安南德在新加坡舉辦的「香格里拉對話」場邊受訪表示，這項議題已經透過外交管道提出。至於她是否與同樣出席會議的中國國防部長魏鳳和談話，安南德說：「我在這裡將與多個國家的國防部長會面。」

加拿大軍方指控，加國偵察機本月在太平洋監視北韓規避制裁時遭中國戰機騷擾，時而不得不偏離原本的飛行路線，以避免與中國飛機發生碰撞。

對此，中國國防部稱，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為藉口，加大對中方抵近偵察並「挑釁」，危害中國國家安全。

安南德表示：「中國攔截我方（軍機）相當令人關切，也很不專業，我們需要確保飛行員的安全與防護無虞，尤其是他們只不過是在執行聯合國制裁決議的監控任務。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天稍早告訴香格里拉對話與會人員，中國軍機和船艦與他國機艦不安全且不專業的遭遇次數增加，這令人「擔憂」。

安南德並重申加拿大承諾，將「全力支持」烏克蘭，並繼續提供烏克蘭所需的軍事、經濟和人道支援。

她拒絕談論報導所說，加拿大要求南韓提供砲彈，顯然是要彌補加國送往烏克蘭的砲彈數量。

韓國國防部發言人證實加拿大提出此一要求，但不願詳述，稱對此要求「尚未展開正式程序」。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110611