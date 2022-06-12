新墨州策略燒除釀空前野火 拜登視察允聯邦金援

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（中央社新墨西哥州聖塔菲11日綜合外電報導）美國聯邦官員策略燒除不當引發新墨西哥州野火，逃過一劫的居民難忍怒火痛斥「這不是天災，是人禍」之際，總統拜登今天視察，允諾聯邦政府將撥款援助。

拜登來到新墨西哥州視察這場州史上最大野火，今天下午他在州首府聖塔菲的簡報會告訴民選官員和緊急因應人員：「我們有責任協助這個州復原。」

拜登說，「今天我宣布聯邦政府100%承擔成本」，儘管他稍早表示，需要國會批准才能取得部分資金。

農業部林務署（US Forest Service）2次策略燒除（prescribed burn）引發的火勢在4月間失去控制後，大火在乾旱與風助長之下，燒毀數百戶位於聖塔菲東北山區的民宅。

空軍一號（Air Force）今天在新墨西哥州火場上空盤旋，讓拜登得以看到被燒毀的森林和天空中的濃煙，之後他降落地面，和先前疾呼聯邦政府提供更多資金援助的新墨州州長等官員見面。

地方官員告訴拜登，現階段沒有足夠資源來預測天氣或協助受災戶。

阿瑞拉諾（Ella Arellano）表示：「這不是天災，是人禍。」他的家人失去了霍爾曼村（Holman）周圍數百英畝的森林，「這是一個爛攤子，需要幾代人才能恢復的大爛攤子」。

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在超過32萬英畝的山脈被小牛谷（Calf Canyon）和隱士峰（Hermits Peak）大火燒毀的情況下，社區還得擔心森林擁有相當於瀝青吸水性的極端火災地區發生土石流、野火灰流和洪水。

目前為止，聯邦緊急事故管理總署（FEMA）撥款共300多萬美元給900多戶，但對受損民宅撥出的最大金額約為4萬美元，在一些案例中，根本不夠支付隨著房子一起燒毀的農業設備損失。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110612