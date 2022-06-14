烏克蘭穀物經波羅的海運抵西班牙 開戰後首批

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（中央社馬德里13日綜合外電報導）西班牙產業組織宣布，一批烏克蘭穀物首度成功規避俄羅斯封鎖，經由波羅的海（Baltic Sea）航線運抵西班牙。

法新社報導，西國Agafac食品生產商組織表示，懸掛芬蘭國旗的Alppila號貨輪搭載1萬8000噸動物飼料專用穀物，於13日清晨抵達西班牙西北部拉科魯尼亞港（La Coruna）。

訂購這批穀物的Agafac組織指出，這條航線首度被用來運送烏克蘭穀物。

這批榖物先由卡車運送到波羅的海沿岸的波蘭西北部港口斯文諾契（Swinoujscie）；Alppila號貨輪途中還停靠德國北部的布倫斯比特爾（Brunsbuettel），最後轉往西班牙。

Agafac說，這是「第一批透過波羅的海新航線運輸的（烏國）糧食，以規避俄羅斯對黑海港口的封鎖。」

烏國農業部發言人則告訴法新社，該部目前無法確認這是不是開戰後首批透過波羅的海運送至國外的烏國穀物。

「我們目前沒有出口（穀物）至西班牙的資訊。我們有出口到羅馬尼亞和波蘭。這可能是烏國境外的物流安排。」

在俄羅斯入侵前，烏克蘭是全球最大葵花油生產國和主要小麥出口國，但由於俄軍封鎖烏國的黑海港口，數百萬噸糧食被迫卡關，無法出口。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）先前表示，烏國目前每月透過鐵路出口超過200萬噸糧食，但這遠低於戰前透過港口、特別是敖德薩港（Odessa）出口的數量。

聯合國以及法國和土耳其等國家一直推動在黑海開闢「安全走廊」，恢復烏克蘭穀物出口。

獲提名為下一任美軍歐洲司令部司令的卡沃里（Christopher Cavoli）5月底表示，德國鐵路公司（Deutsche Bahn）近期將推出「柏林鐵運」（Berlin train lift），用專用火車把小麥從烏克蘭送到西歐。

他表示，波蘭已與德國建立便捷過境制度，以簡化交付流程。糧食一旦離開波蘭，就會運往德國北部的港口，並進一步出口。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110614