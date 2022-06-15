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西方製飛機俄境內飛 歐憂無法取得零件安全有虞

2022/6/15 15:57
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）最高飛航安全主管機關今天表示，西方國家製造的飛機持續在俄羅斯境內飛行，無法取得備用零件與適當維修，讓人非常擔心它們的安危。

俄羅斯對烏克蘭採取「特殊行動」後，歐盟和美國限制俄國取得備用零件。

歐盟航空安全總署（EASA）署長基伊（Patrick Ky）今天表示：「這非常不安全。」

基伊表示，主管機關沒有足夠資料，無法得知許多在俄羅斯境內飛行的飛機近月是否出現安全問題。

基伊指出，監管機構應「逐案」考量俄羅斯提出的豁免要求。他說，贊成在「有人道理由時」審視特定個案，「但不該成為常態」。

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基伊說，有聽說俄國不得已會拆解飛機以供其他架使用。他說，風險會隨時間增加，「6個月內，誰知道？1年內，誰知道？」

3月初，波音公司（Boeing Co）和空中巴士（Airbus SE）表示，暫停向俄羅斯航空公司供應備件。4月，美國聯邦航空總署（FAA）下調其對俄羅斯的航空安全評級，稱該國的聯邦空中交通局（Federal Agency for Air Transport）未遵守規定國際民航組織（ICAO）安全標準。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110615

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