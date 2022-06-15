澤倫斯基：俄羅斯領土野心大 覬覦華沙和索菲亞

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（中央社布拉格15日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促歐洲聯盟對烏克蘭開啟入盟之路，並且警告俄羅斯的領土野心從波蘭的華沙綿延到保加利亞的索菲亞。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）以視訊方式對捷克國會兩院演說時，也呼籲歐盟就2月24日烏克蘭遭到侵略一事，對俄羅斯實施更多制裁。

澤倫斯基說：「俄羅斯不是只對我們（的城巿）馬立波（Mariupol）、北頓內茨克（Sievierodonetsk）、哈爾科夫（Kharkiv）和基輔有興趣，不，它的野心指向從華沙到索菲亞的廣大地區。」但是澤倫斯基沒有就此一說法提出證據。

「跟過去一樣，俄羅斯侵略烏克蘭只是俄羅斯領導階層要為侵略其他國家開路、要征服其他民族的第一步。」

歐盟已經對俄羅斯祭出6輪制裁，烏克蘭尋求第7輪，以升高對俄羅斯施壓，以結束這場戰爭。

歐洲聯盟下週舉行高峰會前，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）可望在本週針對烏克蘭取得入盟候選國地位的要求宣布其決定。取得候選國地位是入盟冗長程序的初步步驟。

法新社報導，澤倫斯基今天演說時還引述1968年捷克斯洛伐克廣播電台（Czechoslovak Radio）主播的話說：「我們與你們同在，請繼續收聽。」當時占領者試圖切斷播音。

他說：「在烏克蘭人抵抗俄羅斯殘酷侵略、正為自由而戰的此刻，我們也跟歐洲所有國家和民主世界講這句話。」

「烏克蘭應該取得達成勝利所必要的一切。」

澤倫斯基強調：「什麼都要的暴君絕對不會停手。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110615