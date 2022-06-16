土耳其黑海鋪天然氣管線 學者：大幅改善能源安全

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡15日專電）土耳其13日在黑海鋪設首條天然氣管線。學者分析，這將大幅改善土耳其能源安全，及強化歐亞走廊地位。不過，土耳其短期內仍將因應天然氣價格飆高所帶來的通膨壓力。

土耳其鑽井船征服者號（Fatih）2020年在境內西部黑海地區薩卡亞氣田（Sakarya field）發現藏量4050億立方公尺的天然氣，是土耳其發現的最大天然氣田。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）13日表示，薩卡亞氣田產量有望在2026年達到高峰。

土耳其高度依賴進口滿足能源需求，並為此付出高昂代價，俄羅斯入侵烏克蘭後，更是如此。2021年，土耳其使用的天然氣中，有45%自俄國進口，其餘來自伊朗及亞塞拜然。

土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天報導，比利時魯汶大學（Universite Catholique de Louvain）副研究員博卡卡列夫（Danila Bochkarev）分析，土耳其在黑海發現天然氣後，開發進展相當快，當地產量足以影響土耳其能源市場。

他指出，土耳其依賴進口能源，在黑海南部發現天然氣尤為重要，因為土耳其能在能源價格高昂時期，減少能源進口費用及緩解通貨膨脹，並且在許多國家不惜一切代價試圖確保能源供應無虞之際，改善自身能源安全。

牛津能源研究所（The Oxford Institute for Energy Studies）研究員葉爾馬科夫（Vitaly Yermakov）也說，土耳其首次發現大型氣田應該有助解決高度依賴天然氣進口，導致的能源不安全問題，並將增加土耳其與外國能源供應商談判時的籌碼。

葉爾馬科夫表示，艾爾段宣布薩卡亞氣田目標2023年開始輸氣，這無疑與土耳其共和國成立100週年慶典將於2023年10月29日登場有關。

他說，薩卡亞氣田2023年拚輸氣是極具野心的任務，薩卡亞年度最高可能產量可達100至120億立方公尺，或土耳其預期天然氣消耗量的1/5左右。在最樂觀的情況下，這項目標可能在2023年代末期實現。

官方數據顯示，土耳其年度天然氣消耗量已從2020年的480億立方公尺，增加到2021年的600億立方公尺，預計今年將達620或630億立方公尺。

葉爾馬科夫也指出，打造從近海油田到土耳其大陸、深度170公里的大口徑天然氣管，是大型、高度複雜計畫的第一步。

土耳其開發薩卡亞氣田後，也計劃在黑海西部和東地中海經濟區的深海大陸架上鑽探。

他說，如果土耳其地質學家發現新的大型海上氣藏，這可以大幅強化土耳其能源安全，及土耳其歐亞走廊地位。然而，土耳其短期內仍將因應天然氣價格飆高，為土耳其經濟帶來日益增加的通膨壓力。（編輯：高照芬）1110616