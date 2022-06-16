南韓官員遭北韓射殺 2年後獲平反：無叛逃證據

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）南韓一名海洋水產部公務員2年前在海上失蹤後遭北韓軍方擊斃，引發這名公務員是否意圖叛逃至北韓爭議。南韓海警今天一改說法，表示無證據顯示失蹤公務員有意越境投靠北韓。

韓聯社報導，南韓仁川警察署今天召開記者會表示，當局在不排除主動投靠北韓等可能性下進行現場調查等，最終並未找到證據顯示2020年遭北韓軍方射殺的公務員有意投靠北韓。

出席今天記者會的南韓國防部政策企劃科長尹亨進（譯音）說，無法證明失蹤公務員主動投北的意圖，「能確定的是，發生了北韓軍方將我國國民射殺後燒毀遺體的狀況」；並為當時公開發表推測失蹤公務員投靠北韓的消息，造成社會混亂道歉，「很遺憾在國安考量上無法公開所有資訊」。

死亡當時47歲的公務員2020年9月21日在兩韓海域交界失蹤，之後漂流至北韓海域。據北韓軍方說法，在「身分不明男子」未回應問話的狀況下，依行動準則向違法入侵者射擊10多發子彈，聲稱射擊後不見男子蹤影，僅燒毀剩下的漂流物。

南韓軍方則在24日表示，北韓軍人射殺這名公務員後，還用燃料焚毀遺體。南韓要求聯合調查。

南韓海警在公務員失蹤8天後發表初步調查結果，判斷失蹤公務員是在欠下賭債的精神恐慌狀態下，為逃避現實而選擇投奔北韓。家屬對此大感不滿，要求聯合國進行真相調查；對青瓦台國家安保室、海警廳、國防部公開情報的相關提告也在法院一審中部分勝訴。

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南韓海警今天發布的結論完全推翻2年前說法，但表示這次事件發生在北韓海域，調查不易，至今已透過國際刑事司法互助調查約一年半，花費相當多時間，在無法確認射殺公務員的北韓軍人身分情況下，不得不決定終止對嫌犯調查。

報導指出，海警近期向被害人家屬寄送的調查結果通知書中，證實失蹤公務員遭北韓軍槍擊射殺身亡，並且說明「無法確認殺害被害人的北韓軍人姓名與所屬部隊等資訊」，表示「無法期待北韓協助（調查）」，「幾乎不可能傳喚嫌疑人，因此決定終止調查」。（編輯：馮昭）1110616